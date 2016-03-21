وزير التموين: ننسق مع وزارة الإنتاج الحربى لحل أزمة البطاقات الذكية

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم التنسق حاليا مع وزارة الإنتاج الحربى لحل المشاكل المتعلقة بالبطاقات الذكية، إضافة إلى حذف غير مستحقى الدعم من المسافرين وحالات الوفاة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير السلع المدعمة للمواطنين أولا بأول.

وأضاف خالد حنفى، لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة تعمل على استخراج البطاقات الذكية للمواطنين لتمكنهم من صرف السلع المدعمة وكذلك سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مجانا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير التموين، أن وزارته بدأت منذ عدة أشهر جمع استمارات ممن يحصلون فعليا على دعم السلع الغذائية من البقال التموينى، تضم بيانات اسم الأب ورقم بطاقته، واسم الأم ورقم بطاقتها والأبناء، حتى يمكن التعرف على من يحصل فعليا على الدعم، وحصر من يحصلون على الدعم مرتين الأولى من خلال بطاقة الأب والثانية من خلال بطاقة خاصة به.

>كان الكثير من المواطنين اشتكوا من تعسف الشركات المنفذة للبطاقات الذكية معهم خلال استخراج البطاقات، مما أدى إلى عدم حصول الكثيرين على البطاقة رغم سداد قيمة الحوالة البريدية للبطاقة منذ أكثر من 8 أشهر ولم يتم استخراجها حتى الآن.

- بطاقات التموين الذكية "سبوبة" الشركات المنفذة للحصول على أموال المواطنين.. خالد حنفى يحذر من عدم التجاوب مع الجمهور.. وإيقاف 12 مفتشا ورؤساء مكاتب عن العمل لتورطهم فى الاستيلاء على الدعم