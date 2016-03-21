النجمات في فساتين ناعمة من "رالف أند ورسو"

قديماً، و لا سيما في حقبة الخمسينيات، كان لنجمات هوليوود رونق خاص، وتحديداً على السجادة الحمراء، في المناسبات والمهرجانات الكبيرة والهامة، حيث كُنّ يتألّقن بأجمل تصاميم الفساتين الناعمة ذات الطابع الأنثوي الجذّاب. لكنهن اليوم، ومع تطوّر العصر، اتخذت الموضة منحى أكثر بساطة وعملية، وبتنا نفتقر إلى إطلالات هوليوود الساحرة أيام الزمن الجميل إلى أن جاءت دار "رالف أند روسو" Ralph&Russo ، التي أعادت لنا بريق الـ "هوت كوتور" Haute Couture ، بواسطة مجموعاتها الراقية، كما أعادت سحر هوليوود الذي افتقدناه؛ وذلك عبر الفساتين الناعمة ذات التصاميم المُبهرة، التي كانت مادة تألّق أهمّ النجمات العالميات في مختلف المناسبات، مثل "أنجيلينا جولي" Angelina Jolie ، التي شاهدناها في أكثر من مناسبة، عرضت فيها تصاميم الدار، والنجمة "مونيكا بيلوتشي" Monica Bellucci، التي تألقت بفستان راقٍ من المخمل ناسبها كثيراً، والمغنية البريطانية "ريتا أورا" Rita Ora ، التي شاهدناها في تصاميم الدار في أكثر من مناسبة، غير أن أجملها كانت في فستان مزركش من القماش باللون الذهبي.

أجمل الإطلالات الربيعية استوحيها من "ايميه صيّاح"

وأحببنا إطلالة كلٍّ من النجمتين "كايت بوزورث" Kate Bosworth، "وإليزابيث بانكس" Elizabeth Banks مؤخّراً في حفل الـ"فانيتي فير" Vanity Fair . ونذكر أيضاً "غوينيث بالترو" Gwyneth Paltrow، و"آيشواريا راي" Aishwarya Rai، و"بلايك لايفلي" Blake Lively وغيرهن كثيرات.

وما يُميّز تصاميم "رالف أند روسو" Ralph&Russo أنها ناعمة، كما تبرز جمال وأنوثة المرأة بطريقة راقية وغير مبهرجة، فضلاً عن السحر الخاص الذي تهبه على السجادة الحمراء، والذي بتنا نفتقد له هذه الأيام.

ولهذا، فإن إطلالات النجمات في فساتين "رالف أند روسو" Ralph&Russo كانت الأجمل على السجادة الحمراء هذا العام.

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