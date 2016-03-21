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20 أبريل.. انطلاق مؤتمر القاهرة العالمى للأمراض الجلدية والتناسلية

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20 أبريل.. انطلاق مؤتمر القاهرة العالمى للأمراض الجلدية والتناسلية 20 أبريل.. انطلاق مؤتمر القاهرة العالمى للأمراض الجلدية والتناسلية
يعقد مؤتمر القاهرة العالمى السابع للأمراض الجلدية والتناسلية، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقى للأمراض الجلدية والتناسلية فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل المقبل.

وقال الدكتور محمد عامر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق لـ"اليوم السابع": "إن المؤتمر سيشارك فيه علماء من 15 دولة عربية وأجنبية ويحاضر فيه أساتذة مصريين مقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، منهم الدكتورة رقية الأزهرى التى تعمل فى مستشفى مايو كلينيك ورئيسة تحرير مجلة الأمراض الجلدية العالمية.

وتابع الدكتور محمد عامر: "يقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل حول كيفية علاج الشعر بالطرق الحديثة، وآخر التطورات فى حقن التجاعيد، وآثار التقدم فى السن واستخدامات الليزر المختلفة فى إزالة حب الشباب وعيوب الوجه.


>ندوة طبية: النوم وممارسة الرياضة يساعدان على نعومة الجلد والحيوية
>"مش كل ست ينفع تشفط"..خبير تجميل الدكتور فتحى خضير: "الشفط عملية ليها قوانين ولازم الجلد يكون مشدود واستكه كويس".. ولو الست عاوزة تحافظ على روحها تتغذى وتنام كويس وتلعب رياضة
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مصر 365

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