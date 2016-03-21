وزير النقل: ننهى المفاوضات مع تحالفى أوراسكوم والمقاولون لتنفيذ مترو السلام

أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أن الوزارة تنهى مفاوضاتها مع تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب لتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بمدينة السلام.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء منذ شهر نوفمبر الماضى للتعاقد مع هذا التحالف بالأمر المباشر، وتجرى مفاوضات النهائية على أسعار التعاقد مع هذا التحالف المصرى الذى يعتبر أول شركات مصرية بنسبة 100% تنفذ مشروع مترو.

يذكر أن هذا الجزء بالمرحلة الرابعة ممتد بطول 6.37 كم وعدد 5 محطات سطحية، هى "النزهة 2 وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور".

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