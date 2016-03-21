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أحمد عادل: متفائل مع مارتن يول .. ولن أنسى حضنه

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أحمد عادل: متفائل مع مارتن يول .. ولن أنسى حضنه أحمد عادل: متفائل مع مارتن يول .. ولن أنسى حضنه

يشعر أحمد عادل عبد المنعم بتفاؤل شديد بشأن الاستمرار أساسيًا في حراسة مرمى الأهلي تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارتن يول.

وقال عبد المنعم: "أتوقع الحصول على فرصة أكبر مع مارتن يول، فهو يساندني بقوة، ومقتنع بإمكانياتي، ومهتم بي للغاية، وبعد المباراة الأخيرة أمام ريكرياتيفو ليبولو، قام باحتضاني بطريقة لن أنساها".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي": "كما أن لدي طموح كبير في الاستمرار أساسيًا، إلا أن رجوعي مجددا إلى مقاعد البدلاء أمر يخص الجهاز الفني".

وواصل حارس الأهلي "مارتن يول خلق روح جديدة في كل اللاعبين، افتقدناها كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأصبح كل لاعب يبذل أقصى ما لديه في التدريبات".

واستدرك: "أما جاريدو كانت فترة صعبة في كل الأمور، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز فني، فالمدرب الإسباني حاول ولكن لم يحالفه التوفيق، ثم تولى زيزو المهمة في فترة صعبة للغاية بعد خسارة الدوري والكأس والكونفدرالية، ونجاحه في قيادة الفريق للفوز بالسوبر، ساعد الأهلي كثيرًا هذا الموسم".

وأشار أحمد عادل عبد المنعم إلى أن تذبذب مستوى الأهلي مؤخرًا يعد أمرا طبيعيا، نظرًا لتعاقب 6 مدربين على قيادة الفريق في الموسمين الأخيرين، في خطوة غير معتادة.

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