الثقبة يرافق العين إلى «الثانية»

خطف الثقبة بطاقة التأهل الثانية لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم عن المجموعة الثانية في بطولة المملكة لأبطال المناطق في الأحساء، بتعادله صفر-صفر مع العين، على ملعب نادي الفتح بالمبرز، وتصدر الأخير فرق المجموعة برصيد سبع نقاط ويليه الثقبة بخمس ، ثم التسامح بثلاث، وأخيراً الأمل برصيد نقطة واحدة.

وفي المواجهة الأخرى على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف، خطف التسامح فوزه الأول على حساب الأمل بنتيجة 2-1، عن طريق أحمد السويري من نقطة الجزاء وعبدالله المحمودي وللأمل محمد الزويد.

من جهته أعرب رئيس نادي الثقبة خالد الصياح عن سروره لتأهل الفريق لمصاف دوري الثانية وقال: «الفوز جاء مستحقاً، عطفاً على ما قدمه الفريق خلال مشواره بداية من دوري المنطقة ووصولاً للتصفيات النهائية».

من جهة ثانية تختتم مساء اليوم الاثنين الأدوار التمهيدية للبطولة بمواجهتي الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتي على ضوئهما يتحدد الفريقان الصاعدان عن المجموعة لدوري الثانية، على ملعب نادي الفتح بالمبرز بين الصقور مع الربيع، ويدخل الأخير وهو في الصدارة بست نقاط، ولدى منافسه ثلاث نقاط، ويتزامن مع هذه المباراة، الساعة (6.30 مساء)، مباراة أخرى تجمع السروات مع القارة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف، ولا يملك السروات أي نقطة ولدى القارة ثلاث نقط ويحتاج للفوز وتعثر الصقور أمام الربيع، أو التعادل وتعثر الصقور بالخسارة.