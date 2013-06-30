افتتاح 6 مدارس تجريبية بالفيوم العام الدراسى المقبل

وافق المهندس جابر عبد السلام محافظ الفيوم على خطة مديرية التربية والتعليم للتوسع فى المدارس التجريبية واستيعاب الكثافات المطلوبة بافتتاح 6 مدارس جديدة العام الدراسى المقبل.

كان محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم قد قام بالتقدم بمذكرة للمحافظ بشأن التوسع فى المدارس التجريبية بناءً على القرار الوزارى رقم 65بتاريخ6/2/2012 والخاص بالتوسع فى التجريبيات.

وتضمنت المذكرة افتتاح فصل رياض أطفال بمدرسة الغرق الجديدة لحين بناء مدرسة وفتح فصل بمدرسة الشواشنة الجديدة رقم 2 وفتح فصلين بمدرسة عمر كحك بيوسف الصديق وفتح فصلين بمدرسة الفيوم الجديدة بمدينة الفيوم الجديدة، وقد وافق المحافظ على الخطة.

كما قامت إدارة التجريبيات بعقد دورات تدريبية لجميع المعلمين الراغبين فى العمل فى المدارس التجريبية، تمهيدا لتسكينهم بالمدارس الجديدة التى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.