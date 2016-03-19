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مقتل 6 مدنيين قى قصف للمليشيات وسط تعز باليمن

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مقتل 6 مدنيين قى قصف للمليشيات وسط تعز باليمن مقتل 6 مدنيين قى قصف للمليشيات وسط تعز باليمن
قتل 6 مدنيين فى قصف لمليشيات الحوثيين وصالح على شارع 26 سبتمبر بوسط مدينة تعز مساء اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصدر طبى أن القصف الذى تعرض له شارع 26 سبتمبر وسط المدينة الذى يزدحم بالمتسوقين أسفر أيضا عن اصابة 12 آخرى من بينهم 5 سيدات بعضهن حالاتهن خطرة ، وأكد أن عدد الضحايا مرشح للارتقاع بسبب سقوط قذائف أحرى على أحياء أخرى شرق المدينة.

من ناحية أخرى ، أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى مساء اليوم اتصالين هاتفيين بقائد محور تعز العميد يوسف الشراجى وقائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادى للاطلاع على العمليات العسكرية فى ظل الانتصارات التى يحققها الجيش والمقاومة بتعز ، وعزاهم فى استشهاد رئيس أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد محمد عبدالله على العوني.

وأكد الرئيس أن هناك تنسيقا مستمرا مع قيادة التحالف العربى بقيادة لتقديم الدعم العسكرى للجيش الوطنى والمقاومة بمحافظة تعز لمواصلة العمليات العسكرية وتحرير المدينة من المليشيات الانقلابية واعادة الأمن والإستقرار واعادة الإعمار وتطبيع الحياة فى كافة مرافق الدولة.

وقال إن الإنتصار الذى حققته قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية فى تعز له أهمية كبيرة فى عمليات التحرير واستعادة الشرعية الدستورية ، ويشكل قوة صلبة وإرادة كبيرة لدى قوات الجيش والمقاومة فى مختلف المحافظات لتحرير ما تبقى من المدن والمحافظات.
>ودعا هادى أبناء تعز إلى الوقوف صفا واحدا الى جانب قوات الجيش والمقاومة فى سبيل الدفاع عن المدينة وعن مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

ومن جانبهما ، جددا الشراجى والحمادى عزم واصرار قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية مواصلة العمليات العسكرية فى مختلف الجبهات والمواقع حتى تطهير المدينة من المليشيات الانقلابية.
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مصر 365

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