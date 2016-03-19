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النجم العالمى دانى جلوفر يصل القاهرة للمشاركة فى مهرجان الأقصر السينمائى

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النجم العالمى دانى جلوفر يصل القاهرة للمشاركة فى مهرجان الأقصر السينمائى النجم العالمى دانى جلوفر يصل القاهرة للمشاركة فى مهرجان الأقصر السينمائى
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، النجم العالمى دانى جلوفر قادما من بلغاريا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر السينمائى الذى أنطلقت فعالياته الخميس الماضى.

وأكد مصدر بالمطار أن النجم "دانى جلوفر" وصل القاهرة من بلغاريا عبر تركيا على متن طائرة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول، حيث توجه على رحلة للطيران رقم 363 إلى الأقصر.

وكان وزير الثقافة حلمى النمنم، افتتح الدورة الخامسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت والذى حضره موريس باندمان وزير ثقافة ساحل العاج والفرانكوفونية ووزير الثقافة السودانى سعيد هارون وعدد من السفراء والفنانين، منهم محمود حميدة وفاروق الفيشاوى وإلهام شاهين وهالة صدقى ودرة ومنة شلبى وأحمد عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب ومنال سلامة والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج مجدى أحمد على والمخرج عمرو عابدين.

النجم العالمى دانى جلوفر (1)

النجم العالمى دانى جلوفر (2)

النجم العالمى دانى جلوفر (3)

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مصر 365

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