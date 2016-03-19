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" يا أبت اسمع منى" قريبًا عن دار زحمة كتاب

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" يا أبت اسمع منى" قريبًا عن دار زحمة كتاب " يا أبت اسمع منى" قريبًا عن دار زحمة كتاب

أسماء بركة

يصدر قريبًا عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع  المجوعة القصصية " يا أبت اسمع منى" للكاتب/ كمال اليمانى تتضمن المجموعة القصصية  رسائل حانية في بعضها مؤلمة في كثيرها من واقع حياتنا، إلى قلوب الآباء، تهمس - رغم الألم - همسًا رقيقًا حانيًا، ترجو من وراء همسها أن تزيل الفجوة بين تطلعات الآباء وواقع الأبناء ، ويذكر أن الكاتب مصري حاصل على  ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية له مؤلفات في علم القرآن الكريم منها (المنهج في التجويد، الأربعون القرآنية بالمملكة العربية ، الأحرف السبعة والقراءات السبع  ويكتب مقالات أدبية بمجلة مكة الورقية التى تصدر عن المملكة العربية السعودية، ومجلة ببساطة الإلكترونية وغيرها

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