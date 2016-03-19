" يا أبت اسمع منى" قريبًا عن دار زحمة كتاب

أسماء بركة

يصدر قريبًا عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع المجوعة القصصية " يا أبت اسمع منى" للكاتب/ كمال اليمانى تتضمن المجموعة القصصية رسائل حانية في بعضها مؤلمة في كثيرها من واقع حياتنا، إلى قلوب الآباء، تهمس - رغم الألم - همسًا رقيقًا حانيًا، ترجو من وراء همسها أن تزيل الفجوة بين تطلعات الآباء وواقع الأبناء ، ويذكر أن الكاتب مصري حاصل على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية له مؤلفات في علم القرآن الكريم منها (المنهج في التجويد، الأربعون القرآنية بالمملكة العربية السعودية، الأحرف السبعة والقراءات السبع ويكتب مقالات أدبية بمجلة مكة الورقية التى تصدر عن المملكة العربية السعودية، ومجلة ببساطة الإلكترونية وغيرها

شبكةعيونالإخبارية

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