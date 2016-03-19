"فى الحياة" تجارب يحكيها كمال اليمانى

أسماء بركة

يصدر قريبًا عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع تجارب "فى الحياة" خواطر للكاتب/ كمال اليمانى نسجها بما شعر به وعاش فيه قلبًا وقالبًا فى جمل تتضمن واقع الحياة بما تحملة من أفراح وألام وسعادة . والجدير بالذكر أن الكاتب مصري حاصل على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية له مؤلفات في علم القرآن الكريم منها (المنهج في التجويد، الأربعون القرآنية بالمملكة العربية السعودية، الأحرف السبعة والقراءات السبع ويكتب مقالات أدبية بمجلة مكة الورقية التى تصدر عن المملكة العربية السعودية، ومجلة ببساطة الإلكترونية وغيرها

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