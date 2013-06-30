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صحة البحر الأحمر ترفع حالات الطوارئ بمدن المحافظة

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صحة البحر الأحمر ترفع حالات الطوارئ بمدن المحافظة صحة البحر الأحمر ترفع حالات الطوارئ بمدن المحافظة

أكد الدكتور أيمن خطارى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المديرية رفعت حالة الطوارئ القصوى استعداداً للمظاهرات فى جميع مدن المحافظة.

وأضاف خضارى لـ"اليوم السابع" أن المديرية استعدت بما يقرب من 78 سيارة إسعاف، بقيادة الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتجهيز سيارات طوارئ مجهزة، وسيارات صيدلية متنقلة، وذلك تحسباً لنشوب أى اشتباكات.

تم تجهيز جميع المستشفيات وكذلك تم تجهيز فريق طبى بكل متخصص، واستعدّت المديرية أيضاً بتجهيز 3 سيارات من القوافل الطبيية المتحركة.

كما تم نشر سيارات الإسعاف وتمركزها فى مناطق مختلفة وعلى الطرق الرئيسية والميادين بجميع مدن المحافظة.

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