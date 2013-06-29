القنوات الفضائية تصدر بيانًا ترفض فيه تهديدات وزارة الاستثمار بإغلاقها

أصدرت كل من ” مجموعة قنوات أون تى فى – مجموعة قنوات سى بى سى - مجموعة قنوات الحياة - مجموعة قنوات الفاهرة والناس - مجموعة قنوات دريم - شبكة تليفزيون النهار”، بيانًا رفضت فيه خطابات التهديد التى وردت اليها من هيئة الإستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، والتى اعتبرته القنوات الخاصة انتكاسة للحريات التى نالها الشعب بفضل دماء وتضحيات شباب مصر خلال ثورة يناير ،التى اسقطت نظام اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل تلك الإنذارات .

وأكدت القنوات الفضائية للحكومة ووزارة الإستثمار على أنها لن تقبل التنازل عن المكتسبات التى منحها لها الشعب.

وأرسلت القنوات رسالة للشعب تطمئن فيها الشعب المصريبأنه لن يرهبهم تهديد ولن نتراجع عن الدفاع عن حق المواطن فى المعرفة .

ونبهت مجموعة القنوات الخاصة على أن الدستور المصرى الأخير يحظر فى مادتيه 45 و 48 غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى، وهو ما يستوجب اتخاذ كافه الإجراءات القانونية التى تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه فى المعرفة .

وجاء نص البيان الذي حصلت “أونا” على نسخة منه كالتالي:

ترفض القنوات الفضائية المصرية الخاصة ..خطابات التهديد التى وردت اليها من هيئة الإستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة ..وهو ما تعتبره القنوات الخاصة انتكاسة للحريات التى نالها الشعب بفضل دماء وتضحيات شباب مصر خلال ثورة يناير المجيدة ،التى اسقطت نظام اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل تلك الإنذارات

وتؤكد القنوات الفضائية للحكومة ووزارة الإستثمار ..على أنها لن تقبل التنازل عن المكتسبات التى منحها لها الشعب ..

وتطمئن القنوات المستقلة الشعب المصرى بأنه لن يرهبنا تهديد ..ولن نتراجع قيد أنمله عن الدفاع عن حق المواطن فى المعرفه

وتنبه القنوات الخاصة على أن الدستور المصرى الأخير يحظر فى مادتيه 45 و 48 غلق القنوات أو مصادرة الصحف الا بحكم قضائى .. وهو ما يستوجب اتخاذ كافه الإجراءات القانونية التى تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه فى المعرفه

مجموعه قنوات أون تى فى

مجموعة قنوات سى بى سى

مجموعة قنوات الحياة

مجموعة قنوات الفاهرة والناس

مجموعة قنوات دريم

شبكة تليفزيو النهار