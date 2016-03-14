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فساتين يوسف الجسمي هوس النجمات الجديد

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الأحد 13-03-2016 09:04

كان للمصمّم الكويتي الشاب يوسف الجسمي حضور لافت في إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة، إذ تعدّت فساتين جسميكو النجمات العربيات ووصلت إلى العديد من الإطلالات العالمية كذلك.

تختار الفنانة هند أحد فساتين جسميكو في كلّ حفل تحييه تقريباً، لأنها وجدت في تصاميم هذا الاسم ما يناسب ذوقها و يلبّي حاجتها للفساتين البراقة و اللامعة. أمّا أمل العوضي فيمكن أن نقول إنها من صديقات الجسمي المقرّبات؛ وبطبيعة الحال، كانت تصاميمه خيارها الأول في العديد من إطلالاتها في السهرات.
عُرف المصمّم يوسف الجسمي بتصاميمه البراقة، التي شاهدناها تزيّن العديد من الإطلالات، مثل إطلالة فيفيان مراد و كارمن سليمان، بالإضافة إلى إطلالة النجمة نوال الكويتية بفستانها الأخضر، في حفل هلا فبراير الأخير، بينما وجدنا في إطلالات أخرى تصاميم أكثر نعومة، كالفستان الأبيض، الذي اختارته نوال، و التصميم المورّد الناعم الذي تألّقت به .
كما لفتت فساتين جسميكو أنظار العديد من النجمات العالميات، كذلك ارتدت تصاميمها باريس هيلتون و ماريا كاري، بالإضافة إلى بريتني سبيرز، من دون أن ننسى كلوي كارداشيان و الأخوات جينر، اللواتي اخترن تصاميمه لحفل عيد ميلاد و الدتهن.
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في الواقع، لا يمكننا أن نفوّت أيّ إطلالة تظهر فيها فساتين جسميكو؛ وفي كلّ مرة يحصل ذلك يقوم المصمّم بإحياء حفل انستقرامي صاخب، مطلقاً على نفسه لقب "كوكب الشرق"، أو "الأسطورة التي لن و لم تتكرر"، ليحرص على ألا يفوّت أيّ أحد هذا الخبر.

جمعنا لك في الصور أعلاه بعض إطلالات النجمات بفساتين جسميكو ، فمن منهن كانت الأجمل برأيك؟

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سيدتي

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