أجمل الإطلالات الربيعية استوحيها من "ايميه صيّاح"

الممثلة ومقدمة البرامج "ايميه صيّاح"، التي اشتهرت بإطلالاتها الأنثوية الراقية في برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، استطاعت أن ترسم لنفسها خطاً خاصاً جداً في الموضة، اتّسم بالعفوية والرقة، وابتعدت فيه عن البهرجة أو المبالغة. واليوم، مع قدوم الربيع، جمعنا لك أجمل إطلالات "ايميه" الملوّنة لتستوحي منها في هذا الفصل الزاهي.

أجمل الاطلالات بالتنورة استوحيها من "لجين عمران"

قد لاحظنا أنها تعشق الألوان الحيوية، وقلّما تختار الألوان الداكنة كالأسود أو الرمادي، بل تختار في المقابل، خصوصاً على فساتين السهرة، الأحمر، والأخضر، والأزرق، والفوشيا، أو المعرق؛ وهذه الألوان كما نعلم جميعنا مثالية لفصل الربيع وإطلالاته، حين نكون قد مللنا الملابس الداكنة والقاتمة طوال فصل الشتاء.

كذلك، تعشق صيّاح طبعات الورود، أو الأقمشة المشكوكة برسومات الزهور، وتفضّل الأقمشة المرهفة كالتول، والحرير، والشيفون، وغيرها. وأحياناً، تختارها على تنورة مع قميص، وأحياناً أُخرى تفضّلها على فستان قصير، أو فستان سهرة.

وتنسّق مع هذه الإطلالات اكسسوارت ملوّنة أيضاً، من شنط يد أو أحذية أو حتى مجوهرات وزينة شعر.

وفي الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، اختارت فستاناً أبيض مزيناً برسومات الفراشات من "جورج حبيقة" Georges Hobeika وبدت فيه غاية في النعومة والجمال حتى أن القيصر كاظم الساهر تغزّل بها على المسرح.

جمعنا اليوم أجمل إطلالات "ايميه صيّاح" الربيعية لتستوحي منها إطلالتك الخاصّة في هذا الموسم الزاهي.

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