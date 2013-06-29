المعتصمون يغلقون شارع الطيران باتجاه ميدان رابعة العدوية أمام حركة السيارات

واصلت القوى والتيارات الاسلامية اعتصامها بمحيط مسجد رابعة العدوية، والذى أعلنته أمس عقب انتهاء فاعليات مليونية (الشرعية خط أحمر).

ورصد مندوب وكالة انباء الشرق الأوسط قيام المعتصمين صباح اليوم السبت باغلاق شارع الطيران باتجاه ميدان رابعة العدوية أمام حركة مرور السيارات، فيما قاموا بفتح بقية المداخل المؤدية الى الميدان.

كما شهد محيط مسجد رابعة العدوية تواجدا مكثفا للباعة الجائلين بمختلف محاوره، خاصة على جانبى طريق النصر؛ حيث انتشر العشرات من بائعى الأعلام والشارات والمأكولات الشعبية على جانبى الطريق، مما أدى الى اضطرابات فى حركة مرور السيارات بالشارع.

تجدر الاشارة الى أن المنصة الرئيسية لمليونية (الشرعية خط أحمر) قد أعلنت عقب انتهاء فاعليات المليونية الليلة الماضية الاعتصام بالميدان حتى انتهاء فاعليات مظاهرات 30 يونيو؛ حيث قام المتظاهرون بنصب عشرات الخيام بشارع الطيران ومحيط مسجد رابعة العدوية، بالإضافة الى انشاء 52 مرحاضا خلف المسجد لخدمة المعتصمين.

أ ش أ