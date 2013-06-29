أهالى كفر شكر يحاصرون مركز الشرطة بعد إخلاء سبيل “إخوان الدقهلية”

حاصرالمئات من اهالى كفر شكر والقوى المعارضة لحكم الإخوان مركز شرطة كفر شكر العشرات من اعضاء الجماعة المفرج عنهم بقرار النيابة العامة القادمون فى اتوبيس و3 سيارات ميكروباص من محافظة الدقهلية إلى مليونية الشرعية خط أحمر بميدان رابعة العدوية .

كانت اللجان الشعبية والأهالى قامت بالقبض عليهم بحوزتهم 4 أجولة حجارة وطوب وعصا وشوم وواقى صدر وزراع عند مدخل مدينة كفر شكر ، وتم تسليمهم للشرطة وإخلاء سبيلهم بعد تحقيقات النيابة العامة بضمان محل الإقامة ، مما أثار حفيظة الأهالى ، وقاموا بمحاصرة مركز الشرطة لعدم السماح لهم بالخروج .