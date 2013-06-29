بالصور| هيفاء وهبي تتألق وتجذب الأنظار خلال أحد الأفراح

كتب : عمرو عز الدين منذ 43 دقيقة

أقيم حفل زفاف "هشام وياسمينا" في فندق فيرمونت هليوبوليس، والذي تميز بقائمة حضور من كثير من مشاهير الفن والغناء في العالم العربي، حيث ظهرت دنيا سمير غانم للمرة الأولى منذ زواجها، بصحبة زوجها رامي رضوان، كما كانت دلال عبدالعزيز ضمن الحضور.

بينما حازت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على اهتمام الجميع، عندما وصلت للحفل في ثوب أسود شفاف، قصير وبدون أكمام، بينما تركت شعرها منسدلا على ظهرها، فبدت متألقة.

حضرت كذلك الفنانة ميرفت أمين، والممثلة الشابة درة، والممثل الأردني منذر رياحنة.