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بالصور| "إيما واطسون" تتألق في جلسة تصوير لمجلة GQ

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بالصور| "إيما واطسون" تتألق في جلسة تصوير لمجلة GQ بالصور| "إيما واطسون" تتألق في جلسة تصوير لمجلة GQ

كتب : عمرو عز الدين منذ 10 دقائق

تألقت النجمة الإنجليزية الشابة إيما واطسون، على غلاف مجلة GQ الإنجليزية، كما نشرت المجلة مجموعة من الصور في جلسة تصوير لواطسون، بدت فيها مختلفة وجريئة، عن صورتها المعروفة في أذهان معجبيها، التي عرفوها طفلة وصبية يافعة في أفلام "هاري بوتر"، حيث بدت هنا أكثر انوثة ونضجا.

في إحدى الصور ارتدت واطسون فستانا أصفر لامعا، قصير وعاري الكتفين، مع حزام عريض من اللون الذهبي على الخصر، وفي صورة أخرى ارتدت فستانا أسود قصيرا، بينما ارتدت الملابس الكاجوال في صورة ثالثة، بالإضافة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الإكسسوارات في اليد والرقبة والأذنين، في حين كان المكياج قويا وباديا على وجهها، حيث استخدمت طلاء شفاه أحمر فاقع اللون في كثير من الصور.

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