نجمات هوليوود أناقة و تألق فوق الـ50

تؤكد لنا إطلالات نجمات هوليوود الأنيقات تألقهن الدائم، موسماً بعد آخر، حتى و إن فاقت أعمارهن الخمسين. وقد شاهدناهن في موسم السجادة الحمراء هذا العام بأجمل الإطلالات و أكثرها أناقة، حتى أنهن تفوقن بإطلالاتهن على النجمات الشابات أحياناً.

لصاحبة الذوق الجريء نقول: سيري على خطى جوليان مور Julianne Moore

تبهرنا النجمة جوليان مور باختياراتها الأنيقة في كلّ موسم، إذ نجدها تتجرأ على اختيار الإطلالات و الفساتين ذات التصاميم اللافتة لتحصل على إطلالة تبرزها بين الحضور؛ و لا يمكن أن ننسى اختيارها في مهرجان كان السينمائي، حين ظهرت بفستانها الأسود الأنيق بتفاصيل الريش الجذابة، أو في حفل Golden Camera في ألمانيا، حيث تألقت بفستان أسود بسيط، يميّزه رداء أسود طويل يحمل توقيع Valentino .

للسيدة الناعمة ذات الذوق الأنثوي، شاهدي إطلالات مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci

تتمتع مونيكا بيلوتشي بذوق أنثويّ رائع يطغى على اختياراتها على السجادة الحمراء، فنجدها تميل لاختيار الفساتين الناعمة ذات التصاميم الجميلة والأنيقة دائماً. وقد كانت إطلالاتها المخملية في حفل إطلاق فيلم Specter الجديد من أجمل إطلالاتها الأخيرة، حيث اختارت النجمة فستاناً مخملياً بلون زمرّدي رائع، نسّقته مع اكسسوارات سوداء لتزيد من جماله و أناقته.

لإطلالة رسمية أنيق، اختاري إطلالة جين فوندا Jane Fonda

تعجبنا إطلالات الممثلة جين فوندا، التي تُعتبر من النجمات الأنيقات اللواتي يحرصن على الظهور بإطلالة وقورة مناسبة لأعمارهن دائماً، كما تحرص على التغيير و التجدد في إطلالاتها، عبر اختيار الألوان المختلفة و التصاميم الأنيقة في كلّ إطلالة؛ ففي إحدى إطلالاتها، اختارت بدلة رسمية جذابة، و في إطلالة أخرى وجدناها متألقة بفستان أنيق و إطلالة رائعة.

شاهدي صور إطلالات جين فوندا، واختاري منها ما يناسبك!

لإطلالة وقورة، تابعي إطلالات الممثلة هيلين ميرين Helen Mirren

تعدّت الممثلة هيلين ميرين عقدها السبعين، و لم يؤثر ذلك في إطلالاتها، إنما زادها تألقاً و جمالاً؛ ففي كلّ حفل للسجادة الحمراء نجدها متألقة بإطلالة وقورة، تناسب عمرها، وتعطيها مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات.

شاهدي كيف تألقت هيلين ميرين في حفل Golden Globes لهذا العام، حيث كانت إطلالتها فيه من أجمل الإطلالات هذا العام.

كوني متألقة مهما كان عمرك، فذلك لا يزيدك إلا جمالاً، ولا يزيد إطلالتك إلا رقيّاً!

شاهدي صور نجمات هوليوود اللواتي تعدّين الخمسين من العمر، و استفيدي من أناقتهن على السجادة الحمراء!