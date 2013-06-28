وزير الصحة يقيل وكيل الوزارة بالإسكندرية

أبو سليمان: توقيت قرار الإقالة غير منطقي .. وجاء عقب اجتماع لبحث الاستعداد للتظاهرات

كتب : مروة مرسي الجمعة 28-06-2013 14:26

قرر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، مساء أمس الخميس إقالة الدكتور محمد أبوسليمان وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وذلك قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات الجمعة، ووصل القرار إلى المديرية متأخرا مما زاد من غضب واستياء العاملين بالمديرية والذين كانوا في اجتماع تحضيري للمظاهرات.

كما قرر الوزير تعين الدكتورة أمل شعراوي، والتي كانت تعمل المدير الفني لأكاديمية العلوم الطبية والفنون بنقابة الأطباء، ومدير إداري لمستشفى أطفال الأنفوشي، وكيلا لوزارة الصحة بالإسكندرية، خلفا له.

وقال الدكتور محمد أبوسليمان، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سابقا، لـ"الوطن" إن قرار إقالته قرار غير منطقي وفي توقيت غريب حيث جاء إلي المديرية قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات الجمعة الغاضبة، وأثناء اجتماع تمهيدي لمناقشة الخطة التي تم وضعها حول كيفية تغطية المظاهرات وتكثيف سيارات الإسعاف.

وأضاف أن الوزارة أكدت له توليه منصب وكيل الوزارة، لذلك تم وضع خطة من أجل تغطية المظاهرات وأصدر قرار بزيادة عدد سيارات الإسعاف، وإعلان حالة الطوارئ القصوى، متسائلا عن توقيت هذا القرار والذي جاء قبيل المظاهرات بساعات وليس من قبل أو بعد انتهاء التظاهرات.

فيما أوضح مصدر "الوطن" داخل المديرية، أن الدكتورة أمل شعراوي، أول وكيل وزارة لم تتدرج الوظائف داخل المديرية، وتم نقلها من مدير إداري بمستشفى إلى وكيل للوزارة، لافتا إلى الوزارة أصدرت ترقيات لها خلال بداية هذا العام ثلاث مرات.