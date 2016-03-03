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وزير الخارجية اليمنى يلتقى السفير المصرى لدى صنعاء

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وزير الخارجية اليمنى يلتقى السفير المصرى لدى صنعاء وزير الخارجية اليمنى يلتقى السفير المصرى لدى صنعاء
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى اليوم مع السفير المصرى لدى اليمن يوسف الشرقاوى التعاون الثنائى بين البلدين والتنسيق فى المواقف فى المحافل الدولية والمستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

وعبر وزير الخارجية اليمنى عن تقدير بلاده لمصر على دعم المواقف اليمنية فى مجلس الأمن ودعم الشرعية والقرارات الأممية .

وقال: "نثق بأن تمثل كل العرب وقضاياهم من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن".

من جهته أكد السفير المصرى اهتمام القيادة المصرية بالتنسيق مع اليمن فى الامم المتحدة وفى كل القضايا بما يخدم المصلحة العربية وحماية الأمن القومى العربى.

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