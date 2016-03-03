الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يصل العاصمة الموريتانية نواكشوط

>وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مساء الخميس، إلى نواكشوط، فى مستهل زيارة عمل لموريتانيا تدوم يومين، حيث كان فى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانى اسلكو ولد أحمد ازيد بيه.

وأفاد مصدر رسمى موريتانى بأن الأمين العام سيجرى خلال هذه الزيارة مباحثات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين.

وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين موريتانيا والمنظمة الدولية والدور المتزايد لموريتانيا فى دعم وتعزيز جهود الأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار فى العالم، خصوصا فى الفضاء الأفريقي.

>