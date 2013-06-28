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خالد داوود يتضامن مع مدير مركز إعداد القادة ضد قرار إقالته

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خالد داوود يتضامن مع مدير مركز إعداد القادة ضد قرار إقالته خالد داوود يتضامن مع مدير مركز إعداد القادة ضد قرار إقالته

أعرب خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني عن التضامن الكامل مع  المهندس يحيى حسين مدير مركز إعداد القادة بالعجوزة والذي تمت إقالته أمس بطريقة تعسفية من قبل وزير الإستثمار.

وقال داود أن المهندس يحيى حسين له تاريخ طويل في الوطنية والدفاع عن مصالح المصريين ومعارضة بيع ممتلكاتهم في صفقات غارقة في الفساد، وأنه كان يبذل جهدًا كبيرًا منذ أن تولى منصبه كمدير لمعهد إعداد القادة لكي يتحول المعهد إلى منبر للتنوير، والتعبير عن كل الآراء السياسية والثقافية المختلفة بحرية تامة.

وأضاف المتحدث باسم الجبهة أن قرار وزير الاستثمار الذي جاء تعيينه في إطار مسلسل توسيع عملية الأخونة والسيطرة على مؤسسات الدولة دون النظر إلى الكفاءة، يعكس مدى ضيق أفق النظام الحالي وعدم قبوله لحرية الآراء والتعددية.

وأشار داود إلى أن الإدانة الواسعة التي لقيها قرار وزير الاستثمار بإقالة المهندس يحيى حسين تؤكد مدى التقدير البالغ الذي يحمله الجميع لهذا الرجل.

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