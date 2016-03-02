وزير الأوقاف يعلن إطلاق مجالس الإفتاء بالمحافظات والبداية من أسيوط

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن بدء إطلاق مجالس الإفتاء فى المساجد الكبرى بالمحافظات، وذلك للرد على التساؤلات والفتاوى من خلال أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعد توقيع اتفاق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، مشيرا إلى أن مجالس الإفتاء سوف تنطلق فى مسجد ناصر بمدينة أسيوط السبت القادم، على أن تباشر تلك المجالس عملها عقب صلاة المغرب من يوم السبت أسبوعيا لحل مشاكل الجمهور ودفع الفكر المتشدد عن الفتوى والتيسير على الناس.

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة، ولفيف من أئمة الأوقاف المتميزين بمحافظات الصعيد، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح أعمال المؤتمر الدولي "دور الإعلام في التصدي للإرهاب" والذى تستضيفه جامعة اسيوط على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 3 الى 6 مارس الجارى، بمشاركة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والدكتور احمد عبده جعيص رئيس جامعة اسيوط ، ووفود من الدول الإسلامية المشاركة فى المؤتمر .

وأكد الوزير خلال اللقاء على دعم الوزارة لبناء مسجد الشيخ حسن زناتى بمدينة ابنوب بمبلغ 450 ألف جنيه بالتنسيق مع المحافظة، والذى سبق وأن أصدر المحافظ قرارا بإعادة بنائه بعد جولته التفقدية لمدينة ابنوب.

وأشاد محافظ أسيوط بمبادرة وزارة الأوقاف فى تنفيذ دورة تدريب الأئمة والتى يجرى تنفيذها بمحافظة أسيوط، والتى بدأت بـ 25 إماما من الأئمة المتميزين من محافظات (أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد) لمدة 5 أيام، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "صناعة الفتوى وتفكيك الفكر المتطرف" .

وخلال اللقاء كرم الوزير والمحافظ بعض الإداريين المتميزين بمديرية أوقاف اسيوط بمنحهم شهادات التقدير ومكافأة مالية نظرا لتميزهم، وهم محمود عارف عبيد ومحمد محمد على وجمال الدين منيب وعاطى خلف سليمان ومحمود مختار طنطاوى ومحمد احمد متولى وانور محمد حسن وحنان احمد اسماعيل وسهير عبد الرحمن مهران وامال عبد السلام عبد العاطى .

كان محافظ اسيوط قد استقبل صباح اليوم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والذى وصل الى المحافظة للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى "دور الإعلام في التصدي للإرهاب" والذى تستضيفه جامعة اسيوط .

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يستقبلان رئيس رابطة جامعات العالم الإسلامى