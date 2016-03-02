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محافظ دمياط يحيل 22 عاملا بقصورالثقافة للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن

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محافظ دمياط يحيل 22 عاملا بقصورالثقافة للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن محافظ دمياط يحيل 22 عاملا بقصورالثقافة للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، 22 من العاملين بقصور الثقافة بدمياط للتحقيق العاجل لتركهم العمل والانصراف دون إذن.

وكانت لجان المتابعة قد نفذت حملة للوقوف على الانضباط الإدارى بقصور ثقافة دمياط، و تبين تغيب اثنين عن العمل بدون إذن بقصر ثقافة دمياط فى فبراير الماضى وبالمرور على قصر ثقافة الطفل لم ترصد اللجنة أى مخالفات.

وبمتابعة فرع ثقافة دمياط اليوم رصدت اللجان 20 مخالفة بدفاتر الحضور والانصراف وبالعرض على المحافظ أحال المخالفين للشئون القانونية للتحقيق .


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