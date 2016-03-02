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عائض القرنى يروى تفاصيل محاولة اغتياله.. ويتهم داعش بالوقوف وراء الحادث

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عائض القرنى يروى تفاصيل محاولة اغتياله.. ويتهم داعش بالوقوف وراء الحادث عائض القرنى يروى تفاصيل محاولة اغتياله.. ويتهم داعش بالوقوف وراء الحادث
روى الداعية السعودى المعروف الشيخ عائض القرني، تفاصيل محاولة اغتياله فى دولة الفلبين، أمس الثلاثاء، بعد أن أطلق عليه مسلحون النار بعد إلقائه محاضرة فى مدينة زامبوانجا الفلبينية.

وقال القرنى، إن أشخاص مسلحين اطلقوا عليه 3 رصاصات منهم اثنين اصابوه فى معدته والثالثة استقرت بجانه فى مقاعد السيارة، مشيرًا إلى أنه تم إخراج رصاصتان من جسده فى عملية جراحية ناجحة بإحدى المستشفيات فى الفلبين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة mbc"" إلى أن أحد مرافقيه أصيب بطلق نارى من قبل المسلحين، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وسوف يغادر المستشفى غدًا الخميس .

واتهم الشيخ عائض القرنى، تنظيم داعش الإرهابى بمحاولة قتله، قائلًا: "أسمى كان على قوائم الاغتيالات مع عدد من الشيوخ فى " ، فى إشارة منه إلى الأسماء التى وضعها داعش على قوائم الاغتيالات فى آخر إصدار له من مجلته الصادرة باللغة الانجليزية "دابق"، لكنه قال: "ننتظر التحقيقات"

وكان مجهولون أطلقوا الرصاص، أمس الثلاثاء، على الداعية عائض القرنى، أثناء إلقائه محاضرة فى مدينة زامبوانجا الفلبينية، بحضور أكثر من عشر آلاف شخص، وبدعوة من إحدى الجمعيات الخيرية، أثناء ركوب الشيخ عائض السيارة.
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>بالفيديو.. تداول لحظة إطلاق النار على الشيخ عائض القرنى فى الفلبين
>الفلبين تحقق فى الهجوم على الداعية الإسلامى السعودى عائض القرنى
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بعد محاولة اغتياله.. عائض القرنى على فيس بوك: "أبشركم أنى طيب وبخير"
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