السفارة السعودية تمنح درع الملك ومليون ريال سعودى لأسرة الشهيد "القللى"

شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، التكريم الذى أقيم بالسفارة السعودية ، اليوم الأربعاء، لأسرة الشهيد إبراهيم القللى، من محافظة كفر الشيخ، الذى توفاه الله فى حادث حريق مستشفى "جازان" السعودى، بعدما نجح فى إنقاذ 10 مواطنين سعوديين من الحريق، وذلك بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والسفير أحمد القطان، والدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة السعودى.>وتم تكريم أسرة الشهيد إبراهيم القللى بمنحهم مليون ريال، ومنح الشهيد إبراهيم القللى الشاب المصرى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، الذى يمنح للأبطال وتسلمته أسرته.

وقال الدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة السعودى، إننا لا ننسى العمل البطولى الذى قدمه الشهيد "إبراهيم القللى" الذى شرف به مصر والعالم العربى، مقدماً بذلك أروع الأمثلة فى التضحية والفداء.

ومن جانبها قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الشهيد "إبراهيم القللى" عامل مصرى بسيط نموذج للفخر رفع علم مصر فى مماته، تاركاً خلفه أطفالا، وضحى بنفسه من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين، أن موقف إبراهيم القللى نموذج مشرف للمصريين فى الخارج، لافتة إلى تقدمها بالشكر إلى السلطات السعودية على التقدير المادى الذى قدمته لأسرة المتوفى، متمثلاً فى مليون ريال سعودى، وتقديرا معنويا بمنح اسمه وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الأولى، موجهة كلمة لوالدة الشهيد إبراهيم القللى قائلة لها "أنتى نموذج الأم المثالية".

وقال اللواء السيد نصر، إن تكريم أسرة البطل إبراهيم القللى لفتة إنسانية وطيبة من المملكة العربية السعودية وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتا إلى أن ما قام به البطل "القللى" شرف لمصر كلها، قائلا لأسرته: "ابنكم بطل..ابنكم شهيد ونموذج مشرف لكل المصريين – ومنح جميع المصريين فى الخارج مثالاً فى التضحية يجب أن يحتذى به"، مقدما خالص التعازى لأسرة الشهيد.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر ‏لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الشهيد إبراهيم القللى وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الأولى ومليون ريال لذويه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تقرر تقديم رحلات حج لأسرة الشهيد البطل "إبراهيم القللى" هذا العام، نظراً لتقدير المحافظة لما قام به من أجل إنقاذ حياة أشقائه من السعوديين.

ومن جانبه قال السفير أحمد القطان، إن الشهيد "إبراهيم عبد العزيز" هو النموذج الأروع على الإطلاق فى الفداء والتضحية، مضيفاً أن هذا ليس بغريب على المصريين ومصر التى دوما ما تدافع عن قضايا العالم العربى والإسلامى، مقدما أحر التعازى لأسرة الشهيد، قائلاً لوالدة الشهيد "إن كنتم فقدتم ابنكم ..فسيشهد التاريخ على ما قدمه".

وكانت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين قد قدمت واجب العزاء لأسرة المصرى إبراهيم القللى يوم 18 يناير الماضى، بحضور "المحافظ" بقرية عين الحياة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر بمنح البطل الشهيد إبراهيم القللى الشاب المصرى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما أمر بمنح ذويه مبلغ مليون ريال، وذلك لدوره البطولى فى إنقاذ 10 أشخاص فى حريق مستشفى جازان.

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