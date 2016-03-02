أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفارة السعودية تمنح درع الملك ومليون ريال سعودى لأسرة الشهيد "القللى"

Google+ Print
السفارة السعودية تمنح درع الملك ومليون ريال سعودى لأسرة الشهيد "القللى" السفارة السعودية تمنح درع الملك ومليون ريال سعودى لأسرة الشهيد "القللى"
شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، التكريم الذى أقيم بالسفارة ، اليوم الأربعاء، لأسرة الشهيد إبراهيم القللى، من محافظة كفر الشيخ، الذى توفاه الله فى حادث حريق مستشفى "جازان" السعودى، بعدما نجح فى إنقاذ 10 مواطنين سعوديين من الحريق، وذلك بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والسفير أحمد القطان، والدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة السعودى.
>
>وتم تكريم أسرة الشهيد إبراهيم القللى بمنحهم مليون ريال، ومنح الشهيد إبراهيم القللى الشاب المصرى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، الذى يمنح للأبطال وتسلمته أسرته.

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (1)

وقال الدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة السعودى، إننا لا ننسى العمل البطولى الذى قدمه الشهيد "إبراهيم القللى" الذى شرف به والعالم العربى، مقدماً بذلك أروع الأمثلة فى التضحية والفداء.

ومن جانبها قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الشهيد "إبراهيم القللى" عامل مصرى بسيط نموذج للفخر رفع علم مصر فى مماته، تاركاً خلفه أطفالا، وضحى بنفسه من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين، أن موقف إبراهيم القللى نموذج مشرف للمصريين فى الخارج، لافتة إلى تقدمها بالشكر إلى السلطات السعودية على التقدير المادى الذى قدمته لأسرة المتوفى، متمثلاً فى مليون ريال سعودى، وتقديرا معنويا بمنح اسمه وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الأولى، موجهة كلمة لوالدة الشهيد إبراهيم القللى قائلة لها "أنتى نموذج الأم المثالية".

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (2)

وقال اللواء السيد نصر، إن تكريم أسرة البطل إبراهيم القللى لفتة إنسانية وطيبة من المملكة العربية السعودية وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتا إلى أن ما قام به البطل "القللى" شرف لمصر كلها، قائلا لأسرته: "ابنكم بطل..ابنكم شهيد ونموذج مشرف لكل المصريين – ومنح جميع المصريين فى الخارج مثالاً فى التضحية يجب أن يحتذى به"، مقدما خالص التعازى لأسرة الشهيد.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر ‏لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الشهيد إبراهيم القللى وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الأولى ومليون ريال لذويه.

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (3)

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تقرر تقديم رحلات حج لأسرة الشهيد البطل "إبراهيم القللى" هذا العام، نظراً لتقدير المحافظة لما قام به من أجل إنقاذ حياة أشقائه من السعوديين.

ومن جانبه قال السفير أحمد القطان، إن الشهيد "إبراهيم عبد العزيز" هو النموذج الأروع على الإطلاق فى الفداء والتضحية، مضيفاً أن هذا ليس بغريب على المصريين ومصر التى دوما ما تدافع عن قضايا العالم العربى والإسلامى، مقدما أحر التعازى لأسرة الشهيد، قائلاً لوالدة الشهيد "إن كنتم فقدتم ابنكم ..فسيشهد التاريخ على ما قدمه".

وكانت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين قد قدمت واجب العزاء لأسرة المصرى إبراهيم القللى يوم 18 يناير الماضى، بحضور "المحافظ" بقرية عين الحياة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (4)

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر بمنح البطل الشهيد إبراهيم القللى الشاب المصرى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما أمر بمنح ذويه مبلغ مليون ريال، وذلك لدوره البطولى فى إنقاذ 10 أشخاص فى حريق مستشفى جازان.

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (5)

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (6)

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (7)

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (8)

كفر الشيخ ، وسام المللك عبد العزيز ، ابراهيم القللى (9)


>- اليوم.. السفير السعودى يكرم أسرة القللى لإنقاذه 10 سعوديين فى حريق مستشفى

- وزير الهجرة تحتضن ابن إبراهيم القللى شهيد حريق جازان فى كفر الشيخ

- وزيرة الهجرة بكفر الشيخ: إبراهيم القللى نموذج للفخر رفع علم مصر فى مماته

- بالصور.. وزيرة الهجرة تزور أسرة شهيد مصرى أنقذ 10 سعوديين فى حريق مستشفى جازان.. نبيلة مكرم: فخر لمصر كلها.. وعائلة البطل تطالب بأداء الحج وزيارة قبره.. وتؤكد: ترك 3 أبناء آخرهم ولد يوم وفاته
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء