التونسية يسرا محنوش تقدم أولى أغنياتها باللهجة المصرية

كتب : نورهان طلعت منذ 34 دقيقة

طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "بفكر فيك" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق توكل.

وتستعد يسرا قريبا لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وقد عبرت عن سعادتها بتلك التجربة وأكدت أن الغناء باللهجة المصرية لم يشكل لها أي صعوبة، كما تمنت أن تعجب الأغنية جمهورها في مصر وتونس وكل البلاد العربية.

من ناحية أخرى تستعد يسرا للسفر إلى بيروت، في الثاني من يوليو لتشارك كاظم الساهر في أحد حفليه يومي الرابع والخامس من يوليو في مهرجانات بيت الدين بلبنان كما يجمعهما حفل آخر في مهرجان قرطاج بتونس، يوم الثامن من أغسطس، ولازالت الأغنية الديو التي ستجمعهما في مرحلة التوزيع.