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بالصور.. وصول وفد من قطاع تعليم قنا لتفقد مدارس الوادى الجديد

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بالصور.. وصول وفد من قطاع تعليم قنا لتفقد مدارس الوادى الجديد بالصور.. وصول وفد من قطاع تعليم قنا لتفقد مدارس الوادى الجديد
وصل منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا ووفد من المديرية ومجلس الآباء والمعلمين والأمناء لتفقد مدارس الوادى الجديد فى زيارة تستغرق 3 أيام يقوم فيها الوفد بزيارة مدرسة اللغات المتميزة بالخارجة فى اليوم الأول ومتابعة الأنشطة الخاصة بالمدرسة يعقبها تفقد عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة كما يلتقى الوفد بالدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد كبير من القيادات التعليمية.

وقال محمد صفيان مدير إدارة مدرسة اللغات المتميزة بالخارجة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن المدرسة قد استعدت لاستقبال وفد قطاع التعليم بمحافظة قنا من خلال تنظيم احتفالية فنية تضم عددًا من فقرات كورال المدرسة والعزف والإلقاء الشعرى واستعراض ما تم إنجازه على مدار الفترة الماضية فى المجال التعليمى والاجتماعى والأنشطة الطلابية والتربوية حيث حقق 3 طلاب المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مجالات العزف المنفرد والأنشطة الرياضية وتقنية الحاسب الآلى والذين تم تكريمهم منذ فترة وجيزة مؤكدًا أن اختيار مدرسة اللغات المتميزة لتكون وجهة الوفد فى أول أيام زيارته للمحافظة هو بمثابة أكبر داعم لإدارة المدرسة على تحقيق المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج على مستوى المحافظة.

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>-تربية الوادى الجديد" تنظم احتفالية لتكريم مدير الأمن
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