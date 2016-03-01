حجز المتهم بالتعدى على مقر نيابة مصر القديمة والسيدة زينب بمحكمة زينهم

قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم بحجز المتهم بالإضرار بالمال العام، من خلال تكسير محتويات محكمة زينهم بالطابق التاسع المتضمن نيابة مصر القديمة، التابعة لسلطة أمين عام المحكمة على ذمة تحريات المباحث.

وجهت له النيابة تهمة الإضرار بالمال الخاص وتكسير محتوى الكافيتريا وماكينة التصوير التابعة لها، وأنكر المتهم فى أقواله أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليه.

كان مصدر أمنى بمحكمة جنوب القاهرة، بمنطقة زينهم، أكد أن الأجهزة الأمنية سيطرت على شغب عدد من الأهالى بمنطقة مصر القديمة داخل المحكمة، المعترضين على قرار ضبط وإحضار أحد أهالى متوفى فى مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين حول خلافات الجيرة.

وأضاف أن حوالى 200 فرد من الأهالى تجمعوا فى الطابق التاسع أمام نيابة مصر القديمة، وأتلفوا محتوياتها وكسروا الأبواب والزجاج وأتلفوا ماكينة تصوير، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسى فى تحريضهم.

وأكد المصدر أن نيابة مصر القديمة، باشرت التحقيق مع المتهم وجهت له تهمة إتلاف المؤسسات العامة وإثارة الشغب والعنف، وإهانة مؤسسة القضاء، وقررت حجزه على ذمة التحريات.

يذكر أنه عددا من الأهالى تجمهروا أمام المحكمة مطالبين إخلاء سبيله، ووصل حكمدار عاصمة القاهرة لإنهاء الأزمة واعدهم باحتوائها، وتم الاتصال بالمستشار هشام حمدى، المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة، لاحتواء الأزمة وامتصاص غضب الأهالى.

كانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين بضبط وإحضار 5 أشخاص فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمنطقة كوم غراب بمصر القديمة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وفى السياق ذاته أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

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