هكذا تتألق النجمات باللون الأبيض

يُعدّ اللون الأبيض من أجمل الألوان التي تظهر في إطلالات النجمات دوماً. يُمكن أن نعتبره بأهميّة اللون الأسود، ولا بدّ من أن يُزيّن أجمل الإطلالات في كلّ حفل.

من الإطلالات الرائعة التي لا يُمكن أن تُنسى إطلالة الجميلة Charlize Theron في حفل الأوسكار الماضي، حيث أطلّت بفستان رائع من Dior. كما اكتسح هذا اللون إطلالات النجمات على سجّادة مهرجان "كان" السينمائيّ في إطلالات جذّابة من Marion Cotillard، Nicole Kidman وعارضة الأزياء Tanya Dziahileva التي تألقت بأحد تصاميم المصمّم اللبنانيّ جورج حبيقة.

مرونة هذا اللون تُتيح لك فرصة التنويع في طرق ارتدائه. وقد شاهدنا النجمة Anne Hathaway ترتدي فستاناً أبيض قصيراً وناعماً، بينما اختارت النجمة Kelly Rowland بدلة بيضاء عمليّة.

شاهدي صور إطلالات النجمات باللون الأبيض، واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.