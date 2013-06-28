مصمم "لويفي" Loewe ينتقل الى "كوتش" Coach

عيّنت دار "كوتش" Coach المصمم البريطاني ستيورت فيفرز ليحلّ مكان ريد كراكوف الذي أعلن مغادرته الدار في شهر أبريل الماضي. ويذكر أن ستيورت كان المدير الفني لدى دار "لويفي" Loewe، ومن المرتقب أن يعتمد المقاربة نفسها التي اعتمدها عندما كان مدير "لويفي"، عبر المزج بين تاريخ العلامة ووجه جمالي معاصر. وصرح فيفرز أن لديه شغفاً للعلامات الراقية، وأنه لطالما انجذب خلال مسيرته المهنية إلى الدور التي تتمتع بإرث عريق. وأكد أن العمل مع دار "كوتش" مألوفاً بالنسبة إليه، نظرًا لخبرته الواسعة في تصميم المنتجات الجلدية. فهل سيضيف ستيورت فيفرز لمسات جديدة إلى دار "كوتش"؟