السلطانة خديجة:مريم أوزيرلي ستعود إلى "حريم السلطان4"

تداولت عدّة مصادر على مواقع التواصل الاجتماعيّ "فيس بوك" و"تويتر" تصريحات صحافية، لم تؤكّدها الصحافة التركيّة بعد، صادرة عن الممثلة التركيّة سلمى أرجش التي تؤدّي دور السلطانة خديجة في مسلسل "حريم السلطان"، وفيها أنّ ما حصل من ضجة إعلاميّة إثر انسحاب الممثلة مريم أوزيرلي وعودتها إلى ألمانيا للعلاج، قبل حوالى شهر، ليس سوى خطة الغرض منها إحداث ضجّة إعلاميّة ضخمة، تهدف إلى ترويج الموسم الرابع الذي سيبدأ تصويره وعرضه من بداية شهر أيلول المقبل في تركيا. وقالت إنّ السيناريو سيكشف في الموسم الرابع أنّ السلطانة هيام العائدة مزيّفة، وستظهر الحقيقة بعودة السلطانة هيام الحقيقيّة.

وفجّرت هذه التصريحات المتداولة مفاجأة إعلاميّة من العيار الثقيل، لأنّها ـ إنّ صحّت ـ ستُشكّك بمصداقية شركة الإنتاج، كما تُشكّك أيضاً بمصداقيّة الممثلة التركيّة الواسعة الشعبيّة مريم أوزيرلي التي تتّهمها هذه التصريحات بفبركة مرضها وإصابتها بمتلازمة الإرهاق النفسيّ والجسديّ، التي جعلت عدداً كبيراً من المجلات والصحف تجري لقاءات مع أطباء واختصاصيين لتكشف حقيقة وأبعاد هذا المرض الجديد، الذي ظهر إلى الضوء مؤخّراً بعد إصابتها به.

وقد استبقت إحدى الصحف الجميع بتكذيب هذه التصريحات والتشكيك بها، باعتبارها تصريحات غاضبة، ناتجة عن خلاف سلمى أرجش الشخصيّ مع المنتج تيمور ساوجي، إذ صرّحت أنّها كانت تتوقّع نهاية أكثر قوّة ووقعاً وبريقاً للسلطانة خديجة، لكنّها صدمت حين قرأت السيناريو وعرفت أنّ السلطانة خديجة ستنتهي نهايةً باهتة.

فهل حقاً ستعود مريم أوزيرلي لتشارك في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، كما جاء على لسان إحدى بطلات العمل سلمى أرجش؟

مع العلم أنّ كلّ الإشارات والدلائل تؤكّد صحة إصابة مريم أوزيرلي بالمرض، حيث نشرت إحدى صديقاتها المقرّبات صورة تجمعهما، وهما سعيدتان على موقع أنستغرام الإلكترونيّ، مؤكّدة تعافي مريم أوزيرلي التدريجيّ من أزمتها الصحيّة لالتزامها بالمواظبة على العلاج في العيادة الألمانيّة، ثلاثة أيّام في الأسبوع.

المؤكّد في كلّ ذلك أنّ الأضواء الإعلاميّة والجماهيريّة من الآن بدأت تنحسر عن الموسم الرابع قبل عرضه، ممّا لا يبشّر القائمين عليه بالخير.