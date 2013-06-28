المضاد الحيوى الشهير "سيفترياكسون" مسكن عقب العمليات الجراحية

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة سابينزا بمدينة روما الإيطالية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد المضادات الحيوية الشهيرة، التى تنتمى إلى الجيل الثالث من عقاقير السيفالوسبورين "cephalosporins" المضادة للبكتيريا.

وأشار الباحثون إلى أن حصول المرضى على جرعة واحدة من المضاد الحيوى الشهير سيفترياكسون "ceftriaxone "، والذى له تأثير قوى مضاد للبكتيريا، كأحد طرق الوقاية قبل الخضوع للعمليات الجراحية، ساهم بشكل كبير فى الحد من الشعور من الآلام عقب الانتهاء من العملية.

وأضاف الباحثون، أن عقار سيفترياكسون أثبت فاعليته فى علاج الآلام المزمنة، وأثبتت التجارب الحيوانية فاعليته فى علاج الآلام المزمنة، حيث ساهمت الجرعات المتكررة منه فى علاج آلام الأعضاء الداخلية والحد من آلام الأعصاب، وذلك بسبب فاعليته فى تنشيط جين " GLT-1 "، والذى يساهم فى تخليص الجسم من مادة الجلوتاميت، أحد المركبات التى تساهم فى الشعور بالآلام.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "The Journal of Pain"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية للألم، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص به فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجارى.