الشيخ محمد حسان بإدفو يدعو الأهالى لتيسير تكاليف الزواج

شهدت ندوة الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان والتى أقيمت مساء الخميس بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو حضورا جماهيريا كبيرا.

ودعا الشيخ محمد حسان، فى كلمته الحاضرين إلى ضرورة خفض تكاليف الزواج المبالغ فيها وخفض قيمة المهور التى لا تتلاءم مع دخول كثير من العائلات المصرية، ودعاهم أيضا إلى التغاضى عن جميع العادات والتقاليد والطقوس التى تقسم ظهور الشباب والذين يعجزون عن الوفاء بالتزامات الزواج والزفاف الباهظة، لافتا إلى أن هناك العديد من الشباب عزف عن الزواج بسبب تلك التكاليف، داعيا لتغيير تلك العادات السيئة للتسيير على الشباب المقبل على الزواج وحفظه من الوقوع فى المحرمات.

من ناحية أخرى، شدد الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان على عدم الانجراف وراء التعصب وسفك الدماء.