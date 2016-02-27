انغام بأناقة تبرز قوامها الرشيق

يُقال أن المرأة تبلغ قمة جمالها ورونقها في سن الأربعين، وهذا الأمر ينطبق على النجمة "انغام" التي يزداد جمالها مع تقدمها في السن، كما تزداد أناقتها التي بلغت ذروتها في هذا العام، حيث رأيناها في أجمل الإطلالات على المسرح وأكثرها فخامة.

وأنصح النساء اللواتي بلغن سن الأربعين أن يستوحين منها ومن أناقتها، ولاسيما فساتين السهرة وإطلالاتها الرسمية.

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وقد تنوعت خياراتها بشكل كبير بحيث ستجد كل سيدة ما تبحث عنه، فمثلاً : رأيناها في فستان أحمر من الدانتيل، كما في فستان فضي برّاق مكشوف الكتفين، وفي فستان ذهبي من الترتر البرّاق وقد ارتدت فوقه وشاحاً من قماش الشيفون، كما رأيناها في إطلالة رائعة بفستان باللون الأسود مطرز بشك فضي عند منطقة الصدر.

كما أطلّت بعدة تصاميم مميزة للمصمم راني زاخم وقد اتسمت بالنعومة والأنوثة.

كما اختارت أنغام فساتين كوكتيل مميزة بألوان متعددة كالأحمر، الأسود، الزهري والبيج، وقد ناسبها هذا النوع من الفساتين ولاسيما أن قوامها رشيق ومتناسق.

ما يميز إطلالات أنغام أنها ناعمة، وغير متكلفة، وتناسب سنها بشكل مثالي، استوحي منها أنت أيضاً أجمل الإطلالات لمناسباتك الخاصة وللسهرات.

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