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شفيق ساخرا من أرقام الرئيس عن السياحة: بلاش مسخرة

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شفيق ساخرا من أرقام الرئيس عن السياحة: بلاش مسخرة شفيق ساخرا من أرقام الرئيس عن السياحة: بلاش مسخرة

كتب : محمد عاشور منذ 0 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، إن مظاهرات 30 يوينو سيكون يوما فاصلا، وهو بداية النهاية لوجود المتظاهرين.

وأضاف شفيق، خلال حواره لبرنامج "القاهرة 360"، أن المثل يقول أن "العينة بينه"، مضيفا أن المحروسة أصبحت في عهد الإخوان مصر المخروبة، بعد سنة ونصف من توليهم الحكم.

وتابع: "الرئيس يقول أن السياحة زادت مليون، بلاش مسخرة البلد جفت، بيضحكوا على مين".

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