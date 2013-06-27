"محكمة رمزية" لمرسي بالإسماعيلية تقضي بعزله ومحاكمته بتهمة "التخابر"

كتب : إنجي هيبة منذ 32 دقيقة

قضت القوى السياسية المدنية والمشاركة في "محاكمة رمزية" للرئيس محمد مرسي بمحافظة الإسماعيلية وأمام الديوان العام للمحافظة، مساء اليوم، بعزله وتقديمه للمحاكمة العاجلة بتهمة التخابر مع قوى خارجية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون.

ومثل في المحاكمة المحامي المعروف عبدالقادر هاشم، المحامي بالنقض عن النيابة العامة، والذي تناول في مرافعته ملخص مضمون قضية وادي النطرون، باعتباره عضو هيئة الدفاع في القضية، وأكد تورط مرسي في قضية التخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ مخططهم لاقتحام السجون المصرية وإطلاق سراح وتهريب السجناء السياسيين والمنتمين لتيارات سياسية ودينية متطرفة، مؤكدا على خيانته للوطن، بحسب وصفه.

وتواجد "شبيه" محمد مرسي في قفص الاتهام الحديدي، والذي تم إعداده خصيصا للمحاكمة، وسط حشد غفير من المواطنين.