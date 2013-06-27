إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بقرية بشبيش بالمحلة

قامت قوات الأمن المركزي التي تم الدفع بها منذ قليل إلى قرية بشبيش مركز المحلة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الأهالي الغاضبين في محاولة لإبعادهم والسيطرة على الموقف بعد تزايد حدة الاشتباكات بين الأهالي وبين الإخوان المسلمين بالقرية.

حيث قامت مديرية الأمن بالدفع بـ6 تشكيلات من قوات الأمن المركزي إلى القرية للسيطرة على الاشتباكات الدائرة بالقرية ومحاولة إخراج أسر كل من الدكتور محمد صالح صاحب الصيدلية التي تم تكسيرها بالقرية وشقيقه رضا صالح بعد أن تم احتجازهم بالمنازل المشتعلة.

وكانت قوات الشرطة التابعة لمركز شرطة المحلة قد توجهت للقرية للسيطرة على الموقف إلا أن الأهالي قاموا بالاعتداء على تلك القوات إلى جانب الاعتداء على سيارة الإطفاء التي تم توجيهها للقرية

مما دفع اللواء حاتم عثمان مدير الأمن للدفع بـ6 تشكيلات أمن مركزي للسيطرة على الموقف بالقرية وتفريق المتظاهرين.