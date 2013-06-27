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مدير أمن الجيزة: "نو كومنت " على عكاشة

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مدير أمن الجيزة: "نو كومنت " على عكاشة مدير أمن الجيزة: "نو كومنت " على عكاشة

كتب : سامي عبد الراضي منذ 6 دقائق

قال أحد المقربين من الإعلامي توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، أن مجموعة من الشرطة بـ"زي مدني"، وبعض العاملين في المدينة، هاجموا مقر القناة قبل قليل أثناء وجود توفيق عكاشة على الهواء في برنامجه " اليوم"، وحاولوا ضبطه.

أضاف المصدر المقرب من "عكاشة" أنهم تمكنوا من قطع الإشارة عن القناة ونجحوا في إخفاء عكاشة عن أعينهم، وقال "لن يصلوا إليه إلا على جثثنا".

وقال اللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الجيزة لـ "الوطن تعليقا على المعلومات :" معنديش فكرة "وأضاف: "نو كومنت على عكاشة".

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