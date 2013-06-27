كريستين ستيوارد: أشعر حزن بالغ على رحيل جاندولفيني

كتب : أ ش أ الخميس 27-06-2013 15:08

أعربت الممثلة الشابة كريستين ستيوارد عن حزنها الشديد لوفاة الممثل الامريكي جيمس جاندولفيني عن عمر 51 عاما يوم الأربعاء الماضي في إيطاليا، جراء نوبة قلبية بعد أن ظلت صامتة أسبوعا كاملا وحتى بعد كلمات التأبين التي قالها نجوم كبار أمثال براد بيت وجون ترافولتا وإيدي فالكو.

وفي بيان للمجلة الأمريكية "إنترتينمينت ويكلي" قالت كرسيستن ستيوارد: "أشعر بخواء داخلي بعد رحيله، لقد علمت بوفاته وأنا في نيو أورليونز حيث صورنا فيلما معا في هذا المكان، فلقد تذكرت كل شىء وهذا جعلني أشعر بحزن كبير، وسأظل أحتفظ دائما بذكراه داخلي فقد كان عظيما بكل المقاييس".

وكان الراحل جيمس جانودلفيني قد قدم العديد من الأدوار في السينما قبل أن يبرع في دور زعيم المافيا الشهير توني سوبرانو فيا في المسلسل التليفزيوني "ذي سوبرانوز" والذي نال عنه جائزة "جولدن جلوبز" وثلاث جوائز "إيمي اواردز".