استوحي فساتين سهرة عصرية من نيكول سابا!

تتمتع النجمة نيكول سابا بأسلوب عصري وجريء، ميّزها عن جميع زميلاتها في الأجواء الفنية، حيث رسمت لنفسها خطاً مختلفاً منذ بداياتها وظهورها في فريق البنات الـ 4Ctas الذي اشتهر عربياً كثيراً، ولا سيما بفضل إطلالات أعضائه. وحتى بعد عدم استمرار الفريق ، إلا أنّ نيكول تابعت مسيرتها الفنية ودخلت مجال التمثيل أيضاً الى جانب الغناء، كما تابعت أسلوبها في الموضة، الذي ازداد عصرية مع الأيام.



وهذا الأمر لا ينطبق على إطلالاتها الصباحية أو اليومية فحسب، بل أيضاً على إطلالاتها المسائية في فساتين السهرة، حيث أنّ خيارتها دائماً مختلفة ومبتكرة. وفي حال كنت من النساء اللواتي يعشق العصرية والتميز، بإمكانك أن تستوحي من أسلوب نيكول سابا في فساتين السهرة.

حيث تختار، مثالاً، مع فستان رسمي مشكوك بالترتر قفازات جلدية مرصّعة بالمسامير، أو تتزين بمجوهرات واكسسوارت ذات تصاميم غريبة وملفتة، أو تختار أحذية أو حقائب يد فيها حركة مُعيّنة ومبتكرة.

كما أحياناً يكون تصميم الفستان مبتكراً بحد ذاته، كأن تداخله تفاصيل معدنية، أو تكون قصّة أكتافه بارزة مثلاً، أو متفاوت الأطوال، أو حتى لونه جريئاً.

وقد رأيناها مؤخراً في فستان من المخمل العنّابي مع رداء طويل تدلى من خلفها، مع شق على الساق، وبالفعل بدت هذه الاطلالة دراماتيكية ومن أجمل إطلالاتها.

كما اختارت أيضاً، منذ فترة قريبة، فستاناً باللونين الأسود والفضي من رامي قاضي له ذيل طويل من قماش الشيفون، وقد ناسب أسلوبها في الموضة كثيراً.

لكل سيدة تعشق الإطلالات المميزة وتصاميم الفساتين المبتكرة للسهرات، أنصحها بأن تستوحي من نيكول سابا، ومن أسلوبها العصري في الموضة.

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