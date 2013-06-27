أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

أمير قطر الجديد يلتقي خالد مشعل

Google+ Print
أمير قطر الجديد يلتقي خالد مشعل أمير قطر الجديد يلتقي خالد مشعل

كتب : الأناضول الخميس 27-06-2013 11:30

استقبل أمير قطر الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، صباح اليوم، خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن مشعل قام بتقديم التهاني للشيخ تميم بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، وعلى ثقة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري.

وكان الشيخ تميم أكد في أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم مساء أمس التزام بلاده "بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لنيل حقوقه المشروعة".

واعتبر تحقيق هذه الحقوق المشروعة "شرطا للسلام العادل الذي يشمل الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وقال أن قطر ستبقى قطر كعبة "المضيوم"، وسوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين.

كما أكد احترام بلاده التزاماتها الإقليمية والدولية، وحتى وعودها الشفوية فضلا عن العقود والمعاهدات.

وأعلن الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، في بث حي على شاشة التلفزيون القطري الثلاثاء الماضي تسليم السلطة إلى ابنه الشيخ تميم قائلا إنه حان الوقت كي يتولى المسؤولية جيل جديد.

وتعد خطوة حمد نادرة الحدوث في المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة