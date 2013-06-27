أمير قطر الجديد يلتقي خالد مشعل

كتب : الأناضول الخميس 27-06-2013 11:30

استقبل أمير قطر الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، صباح اليوم، خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن مشعل قام بتقديم التهاني للشيخ تميم بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، وعلى ثقة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري.

وكان الشيخ تميم أكد في أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم مساء أمس التزام بلاده "بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لنيل حقوقه المشروعة".

واعتبر تحقيق هذه الحقوق المشروعة "شرطا للسلام العادل الذي يشمل الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وقال أن قطر ستبقى قطر كعبة "المضيوم"، وسوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين.

كما أكد احترام بلاده التزاماتها الإقليمية والدولية، وحتى وعودها الشفوية فضلا عن العقود والمعاهدات.

وأعلن الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، في بث حي على شاشة التلفزيون القطري الثلاثاء الماضي تسليم السلطة إلى ابنه الشيخ تميم قائلا إنه حان الوقت كي يتولى المسؤولية جيل جديد.

وتعد خطوة حمد نادرة الحدوث في المنطقة.