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فقر الدم.. تعرف على الأعراض والوسائل المستخدمة فى التشخيص

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فقر الدم.. تعرف على الأعراض والوسائل المستخدمة فى التشخيص فقر الدم.. تعرف على الأعراض والوسائل المستخدمة فى التشخيص
الأنيميا وفقر الدم تنتشر بشكل شائع بين الملايين حول العالم، خاصة الحوامل، والسيدات نظرًا لفقدان كمية كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية، كما أنه يعد أكثر أمراض الدم شيوعًا، ومن أشهر أنواعه: أنيميا نقص الحديد.

أعراض الأنيميا أو فقر الدم

وكشفت الجمعية الأمريكية لأمراض الدم عن أن الأنيميا لها أعراض عديدة، وتشمل: الشعور بالإرهاق وضعف التركيز والدوخة وضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب وآلام الصدر ولون الجلد الشاحب وبرودة الأطراف والصداع.

أمراض ترفع فرص الإصابة بالأنيميا

وكما كشف التقرير عن أن هناك مجموعة من الأمراض التى ترفع فرص الإصابة بالأنيميا، وتشمل: الروماتويد المفصلى وأمراض الكلى وأمراض الكبد وأمراض الغدة الدرقية ومرض كرون والتهاب القولون التقرحى.

وسائل تشخيص الأنيميا

كشف مركز مايو كلينيك الأمريكى عن أن هيموجلوبين الشخص الطبيعى يجب أن يتراوح بين 14 و18 مجم لكل ديسيلتر بالنسبة للذكور، وما بين 12 و16 بالنسبة للإناث، وإذا قل الرقم عن ذلك يعتبر الشخص مصابًا بالأنيميا.

ومن أشهر التحاليل التى تكشف أعداد كرات الدم الحمراء ونسب الهيموجلوبين فى الدم: اختبار "CBC"، ويقيس هذا الاختبار أيضًا حجم خلايا الدم الحمراء المكدسة ويعرف باسم الهيماتوكريت، ويجب أن يتراوح بين 40 و52% بالنسبة للرجال، و35 و47% بالنسبة للنساء، وكما يوجد اختبار يحدد حجم وشكل كريات الدم الحمراء.
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