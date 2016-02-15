المرصد السورى: قوات مدعومة من الأكراد تقترب من حدود تركيا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد سيطر على نحو 70 بالمئة من بلدة تل رفعت الواقعة بين مدينة حلب ومدينة أعزاز قرب حدود تركيا.

وتشن قوات الحكومة السورية هجوما كبيرا مدعوما بقصف روسى وقوات تدعمها إيران ضد فصائل المعارضة جعل الجيش السورى على بعد 25 كيلومترا من الحدود التركية واستغلت قوات يدعمها الأكراد الوضع وسيطرت على أراض من المعارضة السورية موسعة نطاق وجودها على الحدود.

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