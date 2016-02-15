الأسد : وقف إطلاق النار لا يعنى التوقف عن "استخدام السلاح"

قال الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الاثنين إن أى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يعنى أن يتوقف كل طرف عن استخدام السلاح وإن أحدا لا يقدر على تلبية كل شروط وقف إطلاق النار خلال أسبوع.

وأضاف الأسد في تعليقات بثها التلفزيون الحكومي "بالنسبة لوقف إطلاق النار أو وقف العمليات.. في حال حصلت لا تعنى بأن يتوقف كل طرف عن استخدام السلاح."

وأضاف "وقف إطلاق النار يعني بما يعنيه بالدرجة الأولى وقف تعزيز الإرهابيين لمواقعهم.. لا يُسمح بنقل السلاح أو الذخيرة أو العتاد أو الإرهابيين.. لا يسمح بتحسين المواقع وتعزيزها."

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