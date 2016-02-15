بالفيديو..الداخلية ما نشر فى الصحف الغربية بشأن الشاب الإيطالى غير صحيح

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن بعض الصحف الغربية ووسائل الإعلام، نشرت أخبارا تشير إلى إلقاء القبض على الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"، قبل اختفائه، بمعرفة عناصر أمنية، لكن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ونفت وزارة الداخلية هذا الكلام فى بيان لها بأنه لم يحدث نهائيًا.

وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" مع الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية "النهار اليوم"، أن فريقا أمنيا إيطاليا وصل مصر والتقى بمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتم إطلاعهم على الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الأمن منذ الإبلاغ عن الواقعة وحتى العثور على جثته يوم 3 فبراير الجارى، بجانب إطلاعهم على خطة البحث التى وضعتها الوزارة لكشف غموض وملابسات الحادث.

وعند سؤال الفريق الأمن الإيطالى عن المعلومات التى نشرت بالصحف الغربية، أوضح مساعد الوزير، أن الفريق الإيطالى أجاب بأن هذه المعلمات نقلت عن صحف غربية، مشيرا إلى أن الجانب الإيطالى يطلع على جهود فريق البحث المصرى بالتنسيق معه، وهناك تعاون تام بأى شىء متعلق بهذه القضية.

>

- 5 حقائق مجهولة فى قضية "جوليو ريجينى".. لا توجد قائمة بأسماء مطلوبين للشهادة..النيابة لم تتسلم تحريات الأمن حتى الآن..فريق البحث الإيطالى يعمل باستقلالية وينسق مع مكتب النائب العام

>

- أجهزة الأمن الإيطالية تبرئ الشرطة المصرية وتكذِّب"نيويورك تايمز".. "ريجينى" راسل خطيبته وصديقه بعد ساعتين من موعد الاختطاف "المزعوم".. وصحيفة إيطالية تؤكد: الإعلام الأمريكى يثير البلبلة

>