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مفاجأة.. مرضى الصداع النصفى أكثر عرضة للإصابة بالشلل الرعاش

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مفاجأة.. مرضى الصداع النصفى أكثر عرضة للإصابة بالشلل الرعاش مفاجأة.. مرضى الصداع النصفى أكثر عرضة للإصابة بالشلل الرعاش
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون تايوانيون، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون "الشلل الرعاش".

ويذكر أن الصداع النصفى هو اضطراب فى الدماغ يحدث لكل من الرجال والنساء، وتشير التقديرات إلى أن 18% من النساء و6% من الرجال يعانون من هذا النوع من الصداع الشديد.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات أكثر من 41019 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و90 عامًا، من الذين ذهبوا إلى مراكز الرعاية لعلاج الصداع النصفى مقارنة مع عدد مماثل من الناس الذين ليس لهم تاريخ من الصداع النصفى.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين عانوا من الصداع النصفى مرتين فى عام واحد كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل الرعاش خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ووجدت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين عانوا من الصداع النصفى فى منتصف العمر أكثر عرضة لتطوير اضطرابات الحركة.

وأضاف الباحثون أنه ليس هناك سبب معروف للارتباط ولكن هناك تكهنات بحدوث خلل وظيفى فى كيمياء الدماغ وهذا قد يكون العامل المشترك فى هذين المرضين.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.
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