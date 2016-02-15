النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة قتل سائق لزوجته وأطفاله فى البساتين

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة ، تشريح جثة زوجة وطفليها لبيان سبب الوفاة ، وصرحت بالدفن ، كا أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

وفى السياق ذاته انتقل أحد أعضاء نيابة حوادث إلى مسرح الجريمة لعمل المعاينة الأولية ومناظرة الجثث، وتباشر النيابة التحقيق مع الزوج المتهم بارتكاب الجريمة البشعة .

تفاصيل الجريمة البشعة بدأت مع تلقى المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من أهالى المنطقة ، بقيام جارهم بقتل زوجته وأطفاله.

وانتقل ورجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثث الزوجة والأطفال مقتولين بالشقة، فتم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة البساتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.